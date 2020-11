São Paulo substitui 79 urnas no estado

No Estado de São Paulo, até as 9h de hoje (15) foram substituídas 79 urnas, o que corresponde a 0,09% das máquinas, informou o primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Na capital foram trocadas 31 máquinas (0,13%) de um total de 22.399. No interior foram substituídas 48 urnas (0,07%) de um total de 63.316, sendo que todas as substituições foram por urnas eletrônicas.

Maior colégio eleitoral do país, o estado de São Paulo poderá receber hoje (15) a votação de 33.564.294 eleitores nas eleições municipais. Só na capital, o município com o maior eleitorado do país, são 8.986.687 eleitores aptos a votar, número que supera individualmente o eleitorado de 21 estados brasileiros e do Distrito Federal. Os dados são do TRE-SP.

Na capital paulista, a disputa pela prefeitura ocorre entre 13 candidatos: Andrea Matarazzo (PSD), Antônio Carlos (PCO), Arthur do Val Mamãe Falei (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidelix (PRTB), Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB), e Vera (PSTU). Para a Câmara dos Vereadores, foram 2.001 pedidos de registro para concorrer a uma vaga.