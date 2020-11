TREs finalizam preparativos a menos de dois dias do segundo turno

Eleitores de 57 municípios brasileiros voltam às urnas neste domingo (29) para decidir quem comandará a administração pelos próximos quatro anos. As urnas eletrônicas estão em fase final de preparação para o segundo turno, e o calendário eleitoral determina o encerramento da propaganda eleitoral.

As urnas estão nos municípios, sendo carregadas, ou já prontas para domingo. O carregamento da urna consiste na retirada do equipamento dos nomes dos candidatos a vereador e a prefeito que disputaram o primeiro turno. Apenas os dois candidatos a prefeito que foram ao segundo turno são mantidos no software da urna eletrônica.

Após esse procedimento, que está sendo finalizado nesta sexta-feira (27), as urnas ficam guardadas em alguma instalação dos tribunais regionais eleitorais (TREs). Pode ser um cartório eleitoral ou depósito, por exemplo.

Hoje também é o último dia da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão e para a divulgação paga, na imprensa escrita, de material de campanha. É ainda o último dia para realização de debates no rádio e na televisão, que não podem, porém, ultrapassar o horário de meia-noite.

Amanhã (28) termina o prazo para a propaganda eleitoral feita mediante alto falantes ou amplificadores de som e também para distribuição de material gráfico e para realização de caminhadas, carreatas ou passeatas.