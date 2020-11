TSE registra substituição de 1,7 mil urnas eletrônicas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que 1,7 mil urnas eletrônicas foram trocadas durante o período matutino da votação. Segundo o tribunal, o percentual de substituição equivale a 0,38% do contingente de 400 mil equipamentos que estão sendo utilizados nas eleições.

Os números correspondem ao levantamento feito pelo TSE com informações dos tribunais regionais eleitorais até às 13h14.

O TSE também informou que foram registradas 252 ocorrências durante a votação. Houve 30 prisões de candidatos segundo o tribunal, enquanto o Ministério da Justiça fala em 52 candidatos detidos. Até o momento, não há registro de votação manual em nenhum município do país.

A votação prossegue até as 17h, conforme o horário local de cada município. Neste primeiro turno das eleições municipais, mais de 147 milhões de pessoas estão aptas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Entre as capitais, apenas em Macapá e em Brasília não há eleição neste domingo. A capital amapaense, por causa de problemas com fornecimento de energia elétrica, e a capital federal, porque não tem prefeito, nem vereadores.