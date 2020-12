Clima é de tranquilidade nas eleições de Macapá neste domingo

Adiada por causa do apagão energético que afetou o Amapá no mês passado, a eleição para prefeito e vereadores de Macapá transcorre em um clima de tranquilidade. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), até as 15h, apenas nove das 703 urnas eletrônicas em uso tiveram que ser substituídas devido a problemas técnicos. Dez candidatos disputam a prefeitura e 487 uma cadeira na Câmara Municipal;

Sem detalhar as causas, o tribunal informou que foram trocadas, sem transtornos, as urnas eletrônicas das seções 225 (Escola Estadual Prof. Zolito Nunes; 277 (E.E Dom Aristides Pirovano); 771 (E. E Lauro de Carvalho Chaves); 634 (E. E Sebastiana Leni); 65 (E. E Dr. Alexandre Vaz Tavares; e 319 (E. E Risalva Freitas do Amaral). A tarde, foram substituídas outras três urnas nas seções 771 (Escola Estadual Gonçalves Dias); 688 (E.E. Prof. Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos) e 122 (Escola Municipal Maria José de Souza e Silva).

Poucas ocorrências

Ainda de acordo com o TRE-AP, também foram registradas poucas ocorrências policiais. Um candidato a vereador cujo nome e partido não foram informados já tinha sido detido na noite deste sábado (5) por compra de votos. Já as denúncias e ocorrências registradas hoje estão relacionadas à propaganda eleitoral ilegal, incluindo a distribuição de santinhos.

Reunidos virtualmente para sessão online, desembargadores do TRE-AP destacaram que nenhuma ocorrência significativa foi registrada nas primeiras horas após a abertura dos locais de votação.

“Hoje, veremos que o adiamento [do primeiro turno] foi a decisão mais acertada. Tenho certeza de que, no fim do dia, comemoraremos o pleito ter transcorrido de forma serena”, disse o juiz Marcos Quintas. “Preparamo-nos para fazer esta eleição com bastante segurança e, hoje, sabemos que a decisão de adiá-la foi acertada”, acrescentou o juiz Jâmison Pereira.

Até o meio-dia, 2.983 dos 292.718 eleitores aptos a votar tinham justificado o não comparecimento à seção eleitoral por meio do e-Título, aplicativo que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está funcionando “adequadamente e sem instabilidade”.No dia da votação, a justificativa de ausência para quem está fora do domicílio eleitoral só é permitida pelo e-Título.