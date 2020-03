Amandinha é eleita a melhor do mundo pela sexta vez

A cearense Amanda Lyssa de Oliveira Crisóstomo, conhecida como “ Amandinha”, recebeu hoje (26) o prêmio de melhor jogadora de futsal do mundo. A atleta de 24 anos, jogadora da seleção brasileira e da equipe do Leoas da Serra, de Lages (SC), teve 789 votos contra os 623 da espanhola Ana Sevilla Luján na premiação Umbro Futsal Awards - principal da modalidade - promovida pelo site Futsal Planet.



Demais brasileiros vencedores



Leonardo de Melo Vieira Leite “ Higuita “, brasileiro naturalizado cazaque, foi escolhido o melhor goleiro com 693 pontos. Em segundo ficou o espanhol Juan José Angosto Hernández “ Juanjo” com 673.

Carlos Wagner Ferrão, pivô brasileiro do Barcelona, levou o prêmio de melhor jogador do mundo com folga. Conseguiu 958 pontos, 322 a mais do que o segundo, o espanhol Adolfo Fernández Díaz.

Leonardo Caetano Silva, o “ Leozinho “, ala do Magnus, foi eleito o melhor jogador jovem. Teve 580 pontos contra os 559 do espanhol Antônio Pérez Ortega. Mesmo decepcionando em algumas competições recentes, a seleção brasileira foi escolhida como a melhor do mundo. Portugal e Espanha ficaram logo abaixo.