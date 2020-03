Campeonato Estadual do Amazonas termina de forma antecipada

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou nesta sexta (20) que a edição 2020 do seu Campeonato Estadual está encerrado de forma antecipada por conta do avanço do coronavírus no Brasil.

A decisão foi tomada durante uma reunião realizada pelo diretor de competições da FAF, Ivan da Silva Guimarães, e os presidentes dos oito clubes que disputam o Amazonense Série A de 2020: EC Iranduba, Fast Clube, Nacional, Manaus FC, Princesa do Solimões, São Raimundo EC, Amazonas FC e Penarol AC.

Ficou combinada também a realização de uma reunião futura para definir se haverá um campeão, ou não, se haverá times rebaixados e classificados para a Série D e a próxima edição da Copa do Brasil.