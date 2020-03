Campeonatos Pernambucano e Paraense são suspensos

As federações Pernambucana e Paraense de Futebol anunciaram no início da noite desta segunda-feira (16) a suspensão dos seus respectivos campeonatos estaduais de futebol por conta do avanço do coronavírus no território brasileiro.

No Campeonato Pernambucano, a interrupção da competição é por tempo indeterminado, e o anúncio é feito após a entidade decidir parar com as competições femininas e de base.

Já no Pará, a competição estadual fica parada por 15 dias.

Por conta do avanço do coronavírus no Brasil, outras competições estaduais foram suspensas nesta segunda.

Primeiro foram os campeonatos Paulista e Gaúcho. Depois, o Campeonato Carioca.

Além disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender as competições nacionais no último domingo (15).