COI realiza videoconferência com atletas sobre Jogos e coronavírus

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, afirmou que teve uma conversa, por videoconferência, “muito produtiva” com 220 atletas de todo o mundo sobre a preparação para Tóquio de 2020 em um momento em que crescem as preocupações sobre o avanço do coronavírus.

"Tivemos uma conversa muito boa com 220 atletas representantes de todo o mundo. Foi muito construtivo e nos deu muitas informações, porque continuaremos a ser muito realistas em nossa análise. Por isso fomos confrontados com muitas perguntas sobre o sistema de qualificação e as restrições em vigor agora”, disse o dirigente.

Além disso, Bach afirmou: “Continuaremos agindo de forma responsável no interesse dos atletas, mas sempre respeitando nossos dois princípios. A primeira prioridade é proteger a saúde dos atletas e contribuir para a contenção do vírus e, em segundo lugar, proteger os interesses dos atletas".