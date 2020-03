Diretor-executivo revela qual perfil de treinador busca para o Vasco

Depois do anúncio de José Luis Moreira como novo vice-presidente de futebol, uma dúvida ficou no ar sobre o comando vascaíno: como será a escolha do novo técnico?

O próprio clube deu uma dica. Horas depois de confirmar Moreira, o Vasco publicou, em seu canal oficial do Youtube, uma entrevista com André Mazzuco. O diretor-executivo vem sendo o porta-voz do futebol cruzmaltino desde que os jogadores decidiram não conceder entrevistas coletivas. Mazzuco está em diálogo constante com o presidente Alexandre Campello.

O diretor-executovo revela qual deve ser o perfil do novo treinador vascaíno.

“É um momento de calma, porque é importante a gente analisar um perfil que entenda o Vasco, o tamanho do Vasco, a importância de estar aqui, a responsabilidade, independente dos problemas. Que possa agregar, nos trazer algo que nós não tivemos e nos ajudar nesse processo de evolução. A gente pensa sim em um perfil em um perfil de treinador que, primeiro, tenha esse entendimento do clube, que venha, que traga conteúdo, que tenha esse perfil de buscar realmente tornar o Vasco uma equipe vencedora, como a gente sempre quis e como todos os treinadores que passaram por aqui, e que possa entregar algo que a gente ainda não conseguiu, essa é a grande verdade. Esse jogo bem jogado, esses resultados mais consistentes é o que nós estamos buscando, ou não teria razão de qualquer troca ou qualquer mudança de percurso”.

Entregar algo que o time ainda não conseguiu: jogo bem jogado. Pela declaração de André Mazzuco, o Vasco deve seguir na busca de um técnico que goste de fazer a equipe trabalhar a bola. Dos nomes especulados até aqui, Thiago Larghi, Eduardo Barroca, Zé Ricardo e Ricardo Gomes se encaixariam no perfil, deixando pra trás treinadores como Jair Ventura e Argel Fucks, por exemplo, que apresentaram propostas mais defensivas nos últimos clubes que comandaram.

Além de um novo técnico, o Vasco ainda busca reforços. O clube tem problemas no elenco nas duas laterais, precisa, pelo menos, de um zagueiro e ainda não acertou setor ofensivo. Mazzuco diz se o cruzmaltino vai contratar alguém para a sequência do ano.

“Estamos atentos a essas necessidades. Independente da situação e dos problemas do clube hoje, nós buscamos também monitorar, mapear, e precisamos reforçar a equipe, isso é fato. Não é só a mudança de comando que vai trazer algo diferente. Nós queremos, dentro da nossa possibilidade, reforçar a equipe, trazer novas opções, buscar atletas que possam nos ajudar nesse crescimento, que é o objetivo. Essa parada também, nesse ponto, pode facilitar a busca ou as opções que a gente pode ter no mercado pra poder reforçar a equipe”.

O Vasco também elaborou cartilhas para os jogadores seguirem durante o período de reclusão, devido ao avanço da pandemia do novo coronavíru (Covid-19). Enquanto o futebol está paralisado dentro de campo, fora dele, o clube tenta renovar as esperanças do torcedor após três meses sem convencer. Praticamente eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco segue na segunda fase da Copa Sul-Americana e ainda tem chances de passar pelo Goiás, na terceira etapa da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória dos goianos por 1 a 0, em São Januário.