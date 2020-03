Eduard Soghomonyan garante vaga na luta greco-romana em Tóquio 2020

O Brasil assegurou na tarde de hoje (13) a primeira vaga na luta greco-romana nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O armênio Eduard Soghomonyan, naturalizado brasileiro, grantiu a vaga ao derrotar, de virada, por 8 a 3, o venezuelano Moisés Pérez, na confronto final da categoria até 130Kg, no Pré-Olímpico Pan-Americano de Wrestling, realizado em Otawa (Canadá). As disputas foram realizadas sem a presença de pública, por questão de segurança pública, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com a vaga conquistada hoje por Soghomonyan, já chega a 175 o total de atletas classificados para os Jogos no Japão.

Para chegar à final, Soghomonyan, de 30 anos, atropelou na estreia o mexicano Luís Alberto Román, com vitória por 9 a 0. Já a final contra Pérez, o brasileiro passou boa parte da luta atrás no placar. Perdia por 3 a 0 mas reagiu a tempo de virar o placar para 8 a 3, carimbando o passaporte rumo a Tóquio 2020. Esta será a segunda participação do atleta em olimpíadas: a primeira foi na Rio 2016, quando ficou em 16º lugar.

Outros cinco brasileiros competiram nesta sexta (13) feira, em Ottawa, mas não conseguiram se classificar. Promessa na modalidade, o niteroiense Joilson Júnior foi derrotado na semifinal pelo colombiano Julian Horta. Os outros participantes foram Marat Garipov (até 60Kg), Ângelo Moreira (até 77Kg), Ronisson Brandão (até 87Kg) e Guilherme Evangelista (até 97Kg).

Disputa feminina

Amanhã (14), a partir das 12h30 (horário de Brasília), terá início a disputa feminina por vagas olímpicas. As representantes brasileiras são Kamila Barbosa (até 50Kg), Giulia Penalber (até 57Kg), Laís Nunes (até 62Kg), Dailane Reis (até 68Kg) e Aline Silva (até 76Kg). Já no domingo (15), acontecerão as disputas da categoria estilo livre, com a participação do brasileiros Bryan Oliveira (até 57Kg), David Moreira (até 65Kg) e Marcus Calasans (até 74Kg).

As partidas pordem ser acompanhadas ao vivo no site da United Word Wrestling.