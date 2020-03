Entidade publica guia sobre impacto do Covid-19 no esporte paralímpico

Frente à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) pelo mundo, e diante de vários eventos esportivos cancelados, ou mesmo adiados, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês), divulgou na tarde desta quinta-feira (5), um guia para atletas, comitês nacionais e federações internacionais sobre impacto da doença no universo paralímpico.

A entidade frisou que os preparativos para a Paralimpíada de Tóquio 2020 continuam em ritmo acelerado, para que abertura ocorra como previsto, no dia 25 de agosto. O IPC reiterou ainda que confia nas medidas adotadas pelas autoridades para conter a irradiação da doença, como o cancelamento de vários eventos que possam ter aglomeração pública.

Entre as orientações aos atletas, o IPC indica como principal e mais confiável fonte de informações o site da Organização Mundial da Sáude (OMS), que publica relatórios diários sobre o número de casos e as estratégias globais para conter o Covid-19.

Frente ao cancelamento de vários eventos, muitos deles classificatórios para a Paralimpíada de Tóquio 2020, o IPC esclarece que vem travando um diálogo regular com as federações internacionais. Caso haja necessidade de revisão dos critérios de qualificação, as novas diretrizes serão publicadas no site do IPC .

O guia do IPC traz ainda a relação completa de competições paralímpicas adiadas, ou canceladas, em decorrência do surto do novo coronavírus, informações sobre a doença, e recomendações aos atletas de como evitarem a contaminação.