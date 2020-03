Libertadores: Gabigol marca e Flamengo vence

Diante de mais de 63 mil torcedores, e jogando no Maracanã, Gabigol marca e Flamengo vence Barcelona de Guayaquil (Equador) por 3 a 0 nesta quarta (11) em jogo válido pelo grupo A da Copa Libertadores.

Com este triunfo, a equipe carioca fica na vice-liderança de sua chave com seis pontos conquistados.

A equipe equatoriana começa o confronto ocupando bem a defesa, dando poucos espaços para o Flamengo, que tenta superar a organização adversária na base do toque de bola.

Mas com o passar do tempo as chances rubro-negras começam a se multiplicar, e aos 37 minutos o time carioca consegue abrir o marcador. O zagueiro Gustavo Henrique faz de cabeça após cruzamento de Everton Ribeiro.

Com a vantagem no marcador, o Flamengo não demora a marcar o segundo. Aos 43 minutos o juiz assinala pênalti quando o atacante Jonatan Alvez toca a bola com a mão dentro da área. Penâlti marcado. Gabigol vai para a cobrança e marca seu 11º gol em 2020.

No segundo tempo a dinâmica da partida não muda, com o Flamengo comandando as ações. Com isso, o terceiro gol não demorou a sair. Ele é marcado pelo atacante Bruno Henrique logo aos 7 minutos, após cobrança de escanteio perfeita do uruguaio Arrascaeta.

O próximo desafio do Flamengo na Copa Libertadores será contra o Independiente del Valle, no dia 19 de março no Equador.

Vitória do São Paulo

Outro brasileiro a vencer em casa nesta quarta pela Libertadores foi o São Paulo, que supera a LDU por 3 a 0 no estádio do Morumbi.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, Reinaldo abre o placar em cobrança de pênalti.

E um minuto depois o mesmo Reinaldo cruza na medida para o camisa 10 Daniel Alves marcar o segundo.

O terceiro gol sai apenas na etapa final, quando Vitor Bueno cruza rasteiro para Igor Gomes fazer o seu.

Com este resultado o São Paulo assume a vice-liderança do grupo D. E o próximo adversário do tricolor paulista será o River Plate, equipe que recebe na próxima terça (17) no Morumbi.