Uefa adia realização da Eurocopa para 2021 por conta do Covid-19

A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) publicou nota em seu site oficial oficializando o adiamento da realizção da 16ª edição da Eurocopa para o ano que vem, devido à pandemia de coronavírus (Covid-19). A mudança da data já havia sido adiantado nas pelas redes sociais da Federação Norueguesa de Futebol (Norgegs Fotball Forbunds|). O torneio - que seria aconteceria inicialmente a partir do dia 12 de junho – teria sido marcado para ocorrer de 11 de junho a 11 de julho de 2021.

No comunicado oficial a Uefa a entidade afirma que "a saúde de todos os envolvidos no jogo é prioridade. bem como evitar colocar pressão desnecesária sobre os serviços públicos nascionais envolvidos na realização das partidas. A mudança ajudará todas as competições nacionais, atualmente em esmpera devido à emergência Covid-19, a serem conlcuídas".

De acordo com o comunicado, a UEFA decidiu criar um grupo de trabalho para planejar como ficarão os calendários de competições para a conclusão das atuais temporadas. A medida foi adotada após reunião na manhã de hoje (17), por videocoferências, entre a entidade e ss presidentes e secretários-gerais de 55 federações nacionais, além dos representantes da Associação Europeia de Clubes, Ligas Europeias e FIFPro (sigla em francês para Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol). Entre as competições já paralisadas, estão a Liga dos Campeões, a Liga Europa e campeonatos de cada país.

A 16ª edição da Eurocopa já tinha 20 dos 24 participantes definidos na competição. Haveria ainda neste mês a realização da respescagem com realização de partidas para definir os quatro útimos classificados. As novas datas ainda serão remarcadas pela Uefa.

* Texto atualizado às 12h04 para acréscimo de informações.