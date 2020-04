Bauru Basket desiste de disputar NBB

O Bauru Basket anunciou nesta quarta (15) que desistiu da disputa da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) em razão do atual momento de incerteza causado pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Em nota, o presidente do Bauru Basket, André Goda, afirmou: “Todos estão passando por um momento muito difícil tanto do ponto de vista de saúde quanto financeiro. Diante deste cenário, optamos por adotar uma condução proativa, ponderada e responsável. Assim, o Bauru Basket decide, já alinhado com a direção da LNB, com o elenco e comissão técnica, em não mais aguardar a sequência do NBB (…) Na velocidade em que as coisas estão indo, o melhor a se fazer agora é nos preservamos e nos planejarmos para o futuro em segurança e com equilíbrio financeiro”.

Segundo o presidente interino da Liga Nacional de Basquete (LNB), Nilo Guimarães: “É preciso se solidarizar com Bauru pela responsabilidade com os parceiros e com a cidade, além da honestidade com todos os clubes do NBB, por tomar uma decisão tão difícil como essa. Mais do que tentar buscar soluções para a continuação desta temporada, todos nós já estamos tentando antever os desafios que teremos para o próximo campeonato. Nesse sentido, a diretoria do Bauru Basket tem total direito de trabalhar pelo futuro da equipe”.

Segundo a LNB, entidade que organiza o NBB, “há aproximadamente três semanas, os clubes do NBB decidiram, de forma unânime, que a temporada 2019/2020 seguirá partindo automaticamente para os playoffs. O time de Bauru encerrou a fase de classificação na 12ª colocação, sendo a última equipe que avançou para a próxima etapa da competição”.