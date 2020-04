Calderano reassume sexta posição no ranking mundial de tênis de mesa

Em época de pandemia do novo coronavírus (covid-19), isolamento social e dificuldade para o esporte brasileiro, o tênis de mesa traz uma notícia boa. Hugo Calderano reassumiu a sexta posição do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Calderano estava há 18 meses consecutivos no Top 10, em sétimo lugar, e voltou a ocupar sua melhor colocação com a lista divulgada nesta quinta-feira (16).

O ranking ficará congelado até a retomada dos calendários, ou seja, quando os eventos esportivos da modalidade retornarem Calderano estará na sexta posição.

Hoje (17), a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês) atualizou as datas de eventos de qualificações olímpica e paralímpica, remarcados para 2021. A lista de eventos remarcados, suspensos e cancelados podem ser conferidos na página oficial da ITTF.

A notícia é boa para o mesatenista carioca de 23 anos, que assume a quarta posição do ranking olímpico, que só permite no máximo dois atletas por país. Desta forma, Hugo Calderano seria um dos quatro cabeças-de-chave dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e evitaria confronto com os favoritos chineses até a semifinal da competição.

A ITTF atrasou a divulgação do ranking de abril para discutir como seria a pontuação dos atletas devido à suspensão do calendário internacional. A decisão foi contabilizar as competições realizadas em março.

Hugo Calderano vive há cerca de seis anos na Alemanha, na cidade de Ochsenhausen. Depois de ter que levar uma mesa para treinar em seu apartamento, o brasileiro conseguiu a liberação para realizar atividades no ginásio de seu clube, o Liebherr Ochsenhausen.