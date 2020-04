Ceará terá mais de 15 mil sócios em partida contra a covid-19

é dia de clássico para os torcedores do Ceará. Uma partida diferente, que se joga de casa e com transmissão ao vivo pelo perfil oficial do clube no Facebook. O programa de relacionamento oficial do Ceará, o Sócio Vozão, lançou uma campanha chamada “Clássico da Prevenção”. A disputa contra a covid-19 está marcada para o próximo domingo (5), às 16h. e já conta com mais de 15 mil check-ins realizados, ou seja, mais de 15 mil sócios que vão participar.

O confronto virtual vai servir para informar sobre o combate ao novo coronavírus, e o clube vem divulgando bastante a ação em suas redes sociais. Reginaldo Diniz, diretor-executivo do Grupo End to End, co-gestor completo do programa Sócio Vozão, explica o que o associado do Ceará vai encontrar pela frente.

“A ação será exatamente um jogo eletrônico FIFA. Nós teremos a participação de cinco atletas de e-games do Ceará, que são atletas convocados pela seleção brasileira do segmento. Nós criamos o time do Sócio Vozão, criamos o time da covid-19 e teremos a interação e a participação das pessoas. Contratamos locutor de jogos profissionais, repórter, comentarista, todos que já atuam em jogos do Ceará. A live vai acontecer no Facebook, com transmissão em tempo real e com algumas surpresas. Neste momento, não teremos efetivamente a participação dos jogadores porque o Ceará, como a maioria dos clubes, fez um acordo com os atletas em que todos estarão de férias. Em período de férias não se deve usar a imagem do atleta pelo direito de imagem, mas temos algumas informações de que muitos atletas vão querer participar espontaneamente”.

Mais do que o momento da partida virtual, os sócios que participam do “Clássico da Prevenção” passam por uma experiência única, como conta Reginaldo Diniz.

“A gente usa nossa plataforma de confirmação de jogo oficial, porque todos os ingressos são embutidos no programa, então o Sócio Vozão precisa fazer o check in para ir no jogo. A gente usou essa ideia, que é do nosso coordenador de produtos, Gustavo Pinho, para motivar as pessoas a interagirem com a gente, confirmarem que estarão em casa e, ao invés de escolherem um camarote, uma arquibancada superior, eles vão escolher entre sala, quarto ou banheiro, por exemplo, fazendo check in que esse jogo se ganha em casa”.

Além do “Clássico da Prevenção”, campanhas como a “+30 para você, +30 de sócio vozão” e a mudança da identidade visual do programa de relacionamento oficial do Ceará são exemplos de ações que o clube vem tomando no combate ao coronavírus. Reginaldo Diniz revela o objetivo do “jogo virtual” de neste momento de quarentena.

“O objetivo, no final das contas, é estar ativo, engajar a torcida, estar sempre presente em todos os momentos, porque a torcida nunca abandona o time e o Sócio Vozão como plataforma de comunicação, de marketing, de engajamento, não abandona a torcida. Evidentemente, temos a expectativa de manter nosso quadro ativo de sócio-torcedores sem, necessariamente, se apropriar das práticas comuns de descontos em planos, temos outras alternativas. Aqueles que ainda não são sócios e que ainda não participaram inteiramente da brincadeira de check in, do jogo, podem participar porque os planos são atraentes. Fizemos toda uma remodelação para poder trazer o sócio-torcedor muito próximo do clube, que tem uma torcida apaixonada”.

Quem está sentindo falta de futebol e já assistiu a todas as reprises de grandes partidas no sofá da sala, vai o recado: tem jogo , mas vai ser da casa de cada sócio do Ceará.