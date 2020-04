Covid-19: Campeonato Mundial de Badminton é adiado para outubro

A Federação Internacional de Badminton (BWF, sigla em inglês) anunciou o adiamento para outubro dos campeonatos mundiais masculino e feminino, antes programados para o período de 15 a 23 de agosto. A decisão foi tomada após o governo dinamarquês proibir o recebimento de eventos com mais 500 pessoas até o dia 1° de setembro, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Agora, as competições serão no período de 3 a 11 de outubro, na cidade de Aarhus (Dinamarca).

“Nossa principal prioridade é a saúde, segurança e bem-estar de atletas, funcionários, voluntários, juízes e toda a comunidade de badminton. Ouvimos os conselhos da Organização Mundial da Saúde (OMS), vários especialistas em saúde, autoridades locais e o governo dinamarquês, e ficou claro que seria difícil sediar um grande evento como a TOTAL BWF Thomas e Uber Cup antes de setembro", esclareceu Thomas Lund, secretário geral da Federação Internacional, em comunicado oficial publicado no site da entidade

O Mundial masculino - a primeira edição foi em 1949 - leva o nome de Thomas Cup em homenagem ao fundador-presidente da BWF, o ex-jogador George Alan Thomas . Já a estreia da competição feminina se deu em 1957, e foi batizada de Uber Cup, em tributo à jogadora britânica Betty Uber. Ambos os eventos são os principais destaques de competições gerenciadas pela BWF.