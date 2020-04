Covid-19: Tradicional Torneio de Wimbledon é cancelado

Pela primeira vez desde 1945, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, o torneio de tênis de Wimbledon (Inglaterra) não será disputado. O All England Club, organizador de um dos eventos mais tradicionais do esporte mundial, anunciou nesta quarta-feira (1º) o cancelamento da edição deste ano do torneio. O campeonato, que faz parte do chamado Grand Slam da modalidade - as quatro maiores competições do circuito mundial de tênis engloba ainda Aberto da Austrália, Roland Garros e US Open - estava marcado para iniciar em 29 de junho, mas não será realizado em função do combate à pademia do novo coronavírus (covid-19), que já infectou quase 30 mil pessoas e vitimou outras 2.352 no Reino Unido.

"O principal, para nós, é a saúde e a segurança de todos que se reúnem para fazer Wimbledon acontecer - público no Reino Unido, visitantes, jogadores, convidados, membros, equipe, voluntários, parceiros, contratados e residentes locais - assim como nossa responsabilidade com os esforços da sociedade para enfrentar esse desafio global", relata o comunicado oficial publicado no site oficial.

"Vamos nos concentrar em como podemos usar a amplitude dos recursos de Wimbledon para ajudar aqueles em nossas comunidades. Nossos pensamentos estão com os que já foram e continuam a ser afetados nesse momento sem precedentes", disse o presidente do All England Club, Ian Hewitt, também conforme a nota. Os organizadores já haviam informado ser difícil adiar o torneio por conta do curto período do ano disponível para jogos em quadras de grama, cuja qualidade é afetada em épocas de muita chuva ou frio.

Disputado desde 1877, Wimbledon só não havia sido realizado entre 1916 e 1918 e, depois, entre 1941 e 1945, sempre por causa das Guerras Mundiais. A próxima edição está marcada para 28 de junho a 11 de julho do ano que vem.

Além da competição em solo britânico, outro Grand Slam já havia sido afetado pela pandemia do novo coronavírus. O torneio de Roland Garros, programado para maio, foi transferido para setembro. Tal qual Wimbledon, o campeonato em Paris (França) só deixou de ocorrer até hoje por conta das duas guerras mundiais. Já o US Open (Estados Unidos), previsto para iniciar em 24 de agosto, continua nos planos, segundo nota da Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, sigla em inglês).

Ainda nesta quarta (1), as Associações dos Tenistas Profissionais (ATP) e de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), além da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) - responsável pelos torneios de juniores, veteranos e cadeirantes - prorrogaram a suspensão de seus respectivos circuitos mundiais até 13 de julho, justificando "priorizar a saúde e a segurança da comunidade tenística e do público em geral".