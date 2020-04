Diamond League suspende provas de junho

Os organizadores da Diamond League, principal circuito do atletismo, suspenderam as etapas de Eugene (Estados Unidos), que iniciaria em 7 de junho, e de Paris (França), que começaria cinco dias depois, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ainda não há uma nova data para a realização dos eventos.

“Como nas suspensões anteriores, essa decisão foi tomada em estreita consulta com todas as partes relevantes e com base em preocupações com a segurança do atleta, bem como em restrições de viagens generalizadas que tornam impossível a realização das competições conforme planejado”, informaram os dirigentes esportivos em comunicado oficial.

Não foram as primeiras provas do circuito interrompidas por causa da covid-19, pois os eventos previsos para abril e maio também foram postergados, como os de Doha (Catar), Estocolmo (Suécia), de Roma/Nápoles (Itália) e de Rabat (Marrocos). Além das duas disputas que aconteceriam na China, em Xangai e em outra cidade com sede indefinida.

Jogos Impossíveis devem marcar o retorno do atletismo

Se por um lado a Diamond League segue cancelando suas etapas, os Jogos Impossíveis deverão ser realizados no dia 11 de junho, em Oslo (Noruega), data previamente estabelecida pelos organizadores. Atletas com destaque mundial estão confirmados, como o norueguês Karsten Warholm, bicampeão na prova de 400m com barreiras, além do recordista mundial de salto com vara, o sueco Mondo Duplantis, e o campeão olímpico da mesma prova nos Jogos de Londres (Inglaterra), o francês Renaud Lavillenie.

“Essa é uma notícia realmente positiva para atletas e torcedores e promete, mesmo nesta fase inicial, ser outra grande noite de atletismo no estádio Bislett. Parabéns aos Jogos Bislett de Oslo por sonhar com isso e segui-lo, trabalhando dentro das diretrizes de pandemia estabelecidas na Noruega”, disse o presidente da World Athletics, entidade máxima de atletismo no mundo, o inglês Sebastian Coe.