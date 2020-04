Flamengo libera marca para máscaras contra covid-19

O uso de uma marca expressiva, com forte impacto no mercado, pode ampliar a venda de um produto. E se essa utilização for de maneira oficial, vai deixá-lo ainda mais valorizado. Nessa época em que vivemos o isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus e quando a maioria dos governos estaduais está tornando obrigatório o uso de máscaras para quem sair às ruas e circular nos estabelecimentos abertos ao público ou nos meios de transportes, o Flamengo decidiu autorizar o uso de sua marca oficial, gratuitamente, para toda pessoa física ou para microempresas, com faturamento anual de até R$ 180 mil.

O clube anunciou a novidade em seu site neste domingo. A marca Flamengo, de acordo com pesquisas de mercado (3º Painel de Percepção de Mercado, de dezembro de 2019), é a mais valorizada no mercado esportivo nacional e, por conta disso, o clube foi procurado por diversas empresas interessadas no licenciamento para a produção de máscaras. No entanto, o Flamengo optou pela ampliação dessa autorização, de forma a fornecer também a seus torcedores uma maneira de garantirem renda, nesse momento crítico da economia.

A ação é da área de Licenciamento do Departamento de Marketing do clube, junto com a vice-presidência de Responsabilidade Social. Recentemente, o clube produziu e distribuiu álcool em gel em comunidades carentes do Rio de Janeiro. No site e nas redes sociais do clube, o interessado irá encontrar as marcas oficiais do Flamengo para aplicação nas máscaras. Os produtos considerados mais criativos serão divulgadas pelo clube em seus perfis nas redes sociais.

O torcedor ou microempresário interessado na produção de máscaras de proteção com a marca do Flamengo deverá seguir algumas regras, como a não utilização em outro produto que não sejam as máscaras higiênicas. O prazo do licenciamento é de 120 dias, o que corresponde ao fim do mês de agosto.