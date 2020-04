Goiás convoca torcida a festejar 77 anos cantando nas janelas de casa

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e ao isolamento social, o Goiás resolveu comemorar seu aniversário de 77 anos de um jeito diferente. O clube está convocando os torcedores a festejarem a data, cantando o hino esmeraldino das janelas de suas casas, a partir das 19h43. O horário combinado faz alusão ao ano de fundação da instituição: 1943. Para incrementar os festejos, a agremiação solicita ainda que os torcedores usem camisas, bonés e bandeiras alviverdes.

Paralelamente à comemoração, os torcedores goianos estão realizando uma ação social na sede do clube, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), a fim de arrecadar alimentos e produtos de higiene para ajudar as pessoas mais impactadas sócio-economicamente pela pandemia da covid-19.

Pelo Twitter, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aproveitou para parabenizar o Goiás: ““Parabéns, Esmeraldino! Hoje é dia de festa para o bicampeão da #SérieB e maior campeão goiano!”.

A equipe do Centro-Oeste já conquistou 28 títulos estaduais, se tornando o maior vencedor da competição. E como citado pela CBF, foi duas vezes campeão da segunda divisão, em 1999 e 2012.

No Instagram jogadores do elenco atual e outros que já vestiram a camisa do clube, enviaram mensagem de carinho, entre eles estão: Rafael Moura, Aloísio, Josué, Dill, Erik, Marcelo Rangel e Walter.