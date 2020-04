Ícaro Miguel é o novo líder do ranking mundial de taekwondo até 87 kg

O mineiro Ícaro Miguel, de 24 anos, é o mais novo líder do ranking mundial da Federação Internacional de Taekwondo (Word Taekwondo), na categoria até 87 kg. A atualização de abril foi divulgada ontem (1º) no site da entidade. Ainda em clima de comemoração, o alteta descreveu a emoção ao se ver no topo do ranking, em uma postagem em rede social.

- Melhor do mundo! Hoje saiu a atualização do ranking mundial e estamos em primeiro lugar! Eu sou o primeiro taekwondista brasileiro a chegar no topo! Tô muito feliz mas também surpreso, porque imaginei que chegaria daqui a um tempo".



Uma das principais promessas do país na modalidade, Ícaro Miguel, já está garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio e vem com um histórico recente recheado de conquistas importantes. Foi vice-campeão mundial e medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Peru e o bronze no Grand Prix de Sofia, um dos mais importantes do mundo.

Ainda nas redes sociais, o atleta completou: “Esse feito me traz muita confiança para os Jogos Olímpicos. Chegar lá como o melhor do mundo faz total diferença e me motiva ainda mais. Acredite em você. Aqui eu te provo que tudo é possível. O Brasil pode ter plenas condições de ter vários atletas melhores do mundo", garante.

Ícaro alcançou a ponta com 247.90 pontos, ultrapassando o russo Vladislav Larin (247.50 pontos). Na categoria olímpica do brasileiro (até 80 kg), ele ocupa a quarta posição.



Além de Ícaro Miguel, os atletas Edival Pontes, o Netinho, e Milena Titonelli vão representar o Brasil na modalidade.