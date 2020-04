Kobe Bryant entra para o Hall da Fama da NBA

A ESPN dos Estados Unidos anunciou que Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro em um acidente de helicóptero, foi escolhido para fazer parte do Hall da Fama da NBA de 2020.

Segundo o anúncio, feito no último sábado (4), a oficialização da entrada de Kobe no Hall da Fama do basquete norte-americano será no dia 29 de agosto, em Springfield, Massachusetts.

O ex-jogador do Los Angeles Lakers foi escolhido após cumprir uma carreira com marcas impressionantes, como: ter sido escolhido em 18 oportunidade para o All Star Game (o Jogo das Estrelas), ter conquistado em cinco oportunidades o título da NBA e ter sido duas vezes medalhista de ouro em Jogos Olímpicos defendendo a equipe dos EUA (nos anos de 2008 e 2012).

Além de Kobe, serão homenageados nesta oportunidade Tim Duncan (cinco vezes campeão da NBA pelo San Antonio Spurs) e Kevin Garnett (uma vez campeão da liga defendendo o Boston Celtics).

Também entrarão no hall a quatro vezes medalhista olímpica de ouro Tamika Catchings, os técnicos Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey e Barbara Stevens e o antigo executivo suíço da Fiba (Federação Internacional de Basquete) Patrick Baumann, que morreu em 2018.