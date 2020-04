Ministro do Esporte da Itália não garante retomada do futebol em 2020

Depois de Argentina, Holanda, Bélgica e França, a Itália pode ser a próxima a determinar o encerramento do futebol nesta temporada. A afirmação é do Ministro do Esporte do país, Vincenzo Spadafora. Em entrevista ao programa Omnibus, do canal de televisão La7, Spadafora deixou claro que o governo italiano está cada vez mais cético em relação à retomada das partidas.

“Voltar aos treinos não significa retomar o campeonato. Se não queremos ter incertezas, basta seguir a linha da França e da Holanda, que pararam tudo. Sinceramente, vejo o caminho de recuperação se estreitando. Se eu estivesse no lugar dos presidentes dos clubes, pensaria na nova temporada. A escolha da França também pode pressionar a Itália e outros países europeus. Pode haver uma maioria de presidentes prontos para pedir suspensão e se prepararem melhor para o próximo campeonato”. Apesar do pessimismo, o Ministro do Esporte da Itália deixou claro que não está contra o futebol. “Como Ministro do Esporte, eu seria um tolo em demonizar o futebol e a Serie A, mas se a recuperação não for segura, seremos forçados a parar. Eu acho que a Liga e a Federação Italiana devem começar a pensar em um plano B. Até o fim desta semana, o comitê técnico científico dirá se o protocolo de treinamento é viável e, em alguns dias, nós comunicaremos aos clubes se decidiremos pela retomada do campeonato”. No último domingo, o Primeiro-Ministro da Itália, Giuseppe Conte afirmou que as equipes poderiam voltar aos treinamentos a partir do dia 4 de maio, entretanto, não comentou sobre o retorno das partidas. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) elaborou um protocolo médico para a retomada das atividades. De acordo com o documento, cada clube formará um grupo de jogadores, equipe técnica, médicos e fisioterapeutas que serão testados e depois isolados em um campo de treinamento. A Itália foi o epicentro da pandemia do novo coronavírus (covid-19) na Europa. O Campeonato Italiano está suspenso desde o dia 8 de março, restando 12 rodadas para terminar a Serie A. A Juventus lidera a competição com 63 pontos, apenas um a mais que a Lazio, que ocupa a segunda colocação.