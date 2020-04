Newcastle quer técnico argentino para a próxima temporada

Enquanto a imprensa brasileira cogita a saída de Jorge Jesus do Flamengo para o Newcastle, nossos vizinhos argentinos apostam em outro treinador para dirigir o time inglês. De acordo com o diário esportivo Olé, com a possível venda do clube para um fundo de investimentos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, Mauricio Pochettino seria o nome para o comando técnico dos Magpies.

O valor da compra do clube é estimado em 345 milhões de euros, quase R$ 2 bilhões de reais na cotação atual. Só que o projeto do príncipe árabe é ousado. Segundo a imprensa britânica, a tendência é que o grupo saudita invista 230 milhões de euros na próxima janela de transferência. Durante toda a semana, discutiu-se muito sobre a possibilidade de Jorge Jesus ser o nome para comandar o Newcastle. Entretanto, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o projeto da equipe não teria seduzido desportivamente o português. Assim como o jornal argentino Olé, Paulo Vinícius Coelho ressalta que a prioridade é Mauricio Pochettino. Segundo o diário argentino, o Newcastle vai oferecer um contrato de 21 milhões de euros para o ex-técnico do Tottenham, além da promessa de uma equipe competitiva, com a aquisição de jogadores renomados. Entre os astros, estaria Harry Kane, que foi treinado por Pochettino, além de Cavani, James Rodríguez, Arturo Vidal, Gareth Bale e Philippe Coutinho. Por outro lado, Pochettino revelou que gostaria de retornar ao Tottenham, só que não estipulou prazo. O técnico também admitiu que agora só olha para o futuro e que está motivado para o próximo projeto. Um possível contrato do argentino com o time inglês aliviaria a torcida do Flamengo, que anda preocupada com as investidas em Jorge Jesus.