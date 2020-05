Angela Merkel anuncia retorno do Campeonato Alemão

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou nesta quarta (6) que o Campeonato Alemão poderá retornar a partir da segunda quinzena de maio após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

"Conversamos sobre muitas outras áreas. Por exemplo, a abertura de lojas sem restrições, mas com regras de higiene, esportes de lazer e a 1ª e a 2ª divisões do Campeonato Alemão, que podem retornar após a segunda metade de maio, obviamente aderindo ao acordo e às regras testadas”, declarou Merkel.

O anúncio de Merkel era muito esperado como parte de medidas para começar a diminuir as ações de isolamento social estabelecidas no país para impedir a propagação do vírus.

Fontes disseram à Reuters que os governos central e locais também concordaram com o reinício das partidas da segunda divisão do Campeonato Alemão.

Todas as partidas terão que ser disputadas sem a presença de torcedores, disseram fontes à Reuters, acrescentando que a Liga Alemã de Futebol (DFL) decidirá as datas exatas para o reinício das competições.

O Campeonato Alemão está parado desde meados de março por causa do surto de coronavírus.

Autoridades dos 16 estados realizaram uma teleconferência com Merkel nesta quarta para discutir a flexibilização das medidas de isolamento do país.

A DFL deve realizar uma assembleia com seus 36 clubes membros na próxima quinta, seguida por uma entrevista coletiva.

O Campeonato Alemão será o primeiro dos cinco principais campeonatos europeus a recomeçar após a pandemia do vírus que paralisou o futebol em todo o mundo.

É provável que o progresso desta competição seja acompanhado de perto por outras ligas.

As equipes profissionais da Alemanha treinam desde meados de abril, divididas em pequenos grupos e sob rígidas medidas de segurança sanitária, incluindo testes de todos os jogadores e técnicos.

Na última segunda, a DFL informou ter registrado 10 casos positivos em um teste geral com 1.724 jogadores e funcionários de seus 36 clubes da primeira e da segunda divisão.

Os próprios alemães estavam divididos sobre o reinício da competição. O primeiro-ministro da Baviera, Markus Soeder, disse que apoiava a decisão, mas pediu aos jogadores que se comportem com responsabilidade.