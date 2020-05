Campeonato Alemão tem vitória do líder Bayern

O Campeonato Alemão, reiniciado no último sábado após 66 dias parado por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), teve mais duas partidas neste domingo (17).

Em Berlim, o líder Bayern de Munique derrotou, por 2 a 0, o Union Berlin. Os gols da vitória foram marcados pelo lateral francês Pavard e pelo polonês Robert Lewandowski. O atacante é o artilheiro da competição com 26 gols. O resultado também consolida a liderança do Bayern, com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund, que sábado goleou o Schalke por 4 a 0.

Na outra partida da rodada, Colônia e Mainz empataram em 2 a 2. E o time da casa fez uma bonita homenagem aos torcedores, proibidos de frequentar o estádio por conta dos riscos de contaminação por covid-19.

Camisas vermelhas e brancas, cores do Colônia, vestiram os assentos vazios das arquibancadas para formar um mosaico, que também contou com bichos de pelúcia.

Segundo a agência de notícias alemã DPA foram registrados alguns protestos de torcedores do lado de fora do estádio. Um sofá foi colocado nos arredores do local da partida com os dizeres: "Estádio em vez de sofá. Contra os jogos fantasmas!”.

A rodada alemã de número 26 da competição termina na próxima segunda (18) com o confronto entre Werden Bremen e Bayer Leverkusen.