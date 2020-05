Carateca brasileiro perde vaga já assegurada nos Jogos de Tóquio

Imagina ficar o ano inteiro estudando para passar no vestibular e conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Só que, depois de confirmar sua matrícula e comemorar a vitória, a instituição de ensino diz que você ainda precisa passar por mais uma fase de avaliação, podendo ser excluído de sua iniciação na vida acadêmica. Agora, imagina se o vestibular fosse aplicado apenas de quatro em quatro anos. Imaginou? O carateca Vinícius Figueira está passando por uma situação parecida.

No dia 18 de março de 2020, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou que a Federação Internacional de Karatê (WKF) oficializou a vaga do atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), adiados para 2021. Só que na última segunda-feira (20), a mesma WKF revisou o sistema classificatório para a Olimpíada. Desta forma, Vinícius Figueira não está mais assegurado na competição.

Em março de 2020, a WKF cancelou as duas últimas etapas do circuito mundial, de Madri (Espanha) e Rabat (Marrocos) devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os torneios contavam pontos para o ranking olímpico. Com o cancelamento, o ranking mundial foi fechado e o brasileiro garantiu presença nos Jogos de Tóquio. A confirmação foi comemorada pelo atleta e também pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

Porém, a WKF quer que as duas etapas sejam disputadas em 2021 para, aí sim, finalizar o ciclo olímpico. Primeiro carateca a garantir a vaga em Tóquio, Vinícius agora terá que lutar novamente para conquistar seu lugar no Japão. A notícia surpreendeu e decepcionou o brasileiro. Em entrevista ao repórter da TV Brasil, Juliano Justo, ele desabafou.

“Ninguém entrou em contato comigo, fiquei sabendo no mesmo momento que vocês, na publicação do documento. A meu ver isso não está certo, não pode uma confederação publicar os atletas classificados, divulgarem isso. Teve contato até do chefe da comissão de atletas para depor sobre o sentimento de ter classificado para os Jogos Olímpicos para depois esse sentimento ser retirado. Isso não pode estar certo, envolve muitas coisas, tanto as instituições que eu represento, o país que eu represento. A vaga não é minha, a vaga é do país, então não pode estar certo isso”.

No caratê, os quatro mais bem colocados do ranking olímpico se classificam. Em Tóquio, as categorias até 67 quilos e até 60 kg se juntaram, deixando apenas duas vagas para cada uma. Vinícius era o segundo colocado da categoria até 67 kg. Ele disputava a classificação diretamente com o egípcio Ali Elsawy. Apesar de uma vantagem de 320 pontos sobre o oponente, o brasileiro agora não tem a vaga garantida. Além disso, vive com o constrangimento da situação

“Fora a vergonha que a gente sente. É um misto de raiva, injustiça. Até ontem eu estava classificado para os Jogos Olímpicos e agora não estou mais? A CBK vai estudar o caso e se posicionar”.

A Confederação Brasileira de Karatê emitiu uma nota dizendo ter sido surpreendida pela decisão, pois já havia classificado Vinícius na categoria kumite -67 kg. A CBK informou que está estudando o caso para tomar as devidas providências junto aos órgãos superiores, a fim de garantir a vaga do atleta brasileiro.

Confira a nota da CBK na íntegra:

Informamos a todos que no dia 20/05, a World Karate Federation-WKF publicou em seu site oficial e encaminhou para as Federações Nacionais a revisão do processo classificatório para os Jogos Olímpicos de Tokyo. Neste documento a WKF apresenta os novos prazos para o processo de classificação e substitui a etapa da Premier League de Rabat de 2020 (cancelada) e o Campeonato Europeu 2020 (cancelado) por eventos da mesma natureza que acontecerão em 2021.

Tal decisão “anularia” a publicação oficial da WKF realizada em 18/03/2020 em seu site e encaminhada às Federações Nacionais que confirmava os primeiros 32 atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tokyo.

Relembramos que na publicação do dia 18/03/2020 o brasileiro Vinicius Figueira garantia sua vaga em Tokyo através do Ranking Olímpico de sua categoria com uma diferença de 360 pontos sobre o terceiro colocado da categoria.

Tal decisão surpreendeu a Confederação Brasileira de Karate-CBK e outras Federações Nacionais, pois em tal processo já tínhamos classificado o atleta Vinicius Figueira, na categoria kumite -67kg.

Frente ao exposto, a CBK, através de sua presidência, diretoria técnica, diretoria jurídica e o suporte do Comitê Olímpico do Brasil-COB, estão estudando o caso para tomar as devidas providências junto aos órgãos superiores a fim de garantir a vaga do atleta brasileiro.

Att.

Confederação Brasileira de Karate