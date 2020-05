CBF faz segunda antecipação de recursos a árbitros e assistentes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai antecipar, a partir de hoje (6), o pagamento da taxa de arbitragem para os juízes e assistentes aptos do quadro nacional, tendo em vista a paralisação do futebol em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O anúncio foi feito na noite de ontem (5), por meio de nota oficial publicada no site da entidade.

Ao todo, serão destinados aproximadamente R$ 900 mil reais a 479 profissionais da área. Individualmente, cada um receberá de acordo com o maior valor pago para a categoria à qual está inserido. Esta é a segunda vez que a entidade decide liberar recursos para os agentes das regras do futebol: em abril também houve antecipação de pagamentos.

Ainda de acordo com a nota oficial, a CBF explica que, além do apoio financeiro disponibilizado aos árbitros e assistentes, a Comissão Nacional de Arbitragem está oferecendo atendimento psicológico, aulas teóricas ministradas por videoconferência e orientações para manter o condicionamento físico durante o período de inatividade.

No dia 16 de março foram suspensas, por tempo indeterminado, todas as competições nacionais sob a coordenação da entidade - Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. A primeira antecipação de auxílio financeiro - também de R$ 900 mil reais a 479 profissionais - ocorreu no dia 1º de abril.