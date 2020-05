Com gol de brasileiro, Hertha goleia no Campeonato Alemão

Enquanto na maior parte do mundo o futebol continua parado por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), na Alemanha ele continua a pleno vapor, e, nesta sexta (22), o Hertha Berlim goleou o Union por 4 a 0 pela 27ª rodada da competição nacional.

Um dos destaques da partida foi o brasileiro Matheus Cunha. O jovem atacante, um dos destaques do Brasil no pré-olímpico de futebol masculino, marcou um gol e foi uma das principais armas ofensivas do Hertha.

Os outros gols do Hertha foram marcados pelo bósnio Ibisevic e pelos belgas Lukebakio e Boyata.

A 27ª rodada do Campeonato Alemão continua no próximo sábado, com cinco partidas, e no domingo, com outras três.