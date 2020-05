Covid-19: Barcelona e Real Madrid testam jogadores na Espanha

Barcelona e Real Madrid foram nesta quarta (6) para seus respectivos centros de treinamento. Porém, a motivação desta vez era realizar os testes e exames para o novo coronavírus (covid-19), de forma que possam retornar a suas atividades nos próximos dias.

Isto acontece dois dias após a La Liga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol) anunciar que os clubes das duas principais divisões da Espanha voltariam aos treinos seguindo um protocolo firmado entre as autoridades esportivas e de saúde do país.

Desta forma, na Cidade Esportiva Joan Gamper, a equipe principal do time catalão (com jogadores como o argentino Lionel Messi e o uruguaio Suárez) realizou os exames para covid-19.

Jogadores e membros da equipe técnica foram de carro direto para o centro médico do centro de treinamento. Segundo comunicado do Barcelona, logo que saírem os resultados, os jogadores iniciarão os treinos individuais “após liberação para o retorno dos treinos do Ministério da Saúde”.

Retorno do Real Madrid

Outra equipe a testar jogadores nesta quarta foi o Real Madrid. Segundo comunicado emitido pelo time da capital espanhola, o técnico francês Zinedine Zidane recebeu os jogadores da equipe principal, com os quais conversou por alguns minutos. Depois, o Real Madrid realizou os testes seguindo os protocolos de saúde estabelecidos pelo Governo para retornar às atividades com todas as garantias de saúde.