Fórmula 1: Ferrari anuncia Carlos Sainz no lugar de Vettel em 2021

Se a temporada 2020 da Fórmula 1 não começou devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o mercado automobilístico está pra lá de movimentado. Após o alemão Sebastian Vettel confirmar na última terça-feira (11) que não renovaria com a Ferrari em 2021, a escuderia italiana anunciou hoje (14), a contratação do piloto espanhol Carlos Sainz, atualmente na McLAren.

“Estou muito feliz porque vou pilotar a escuderia Ferrari em 2021 e estou animado para o meu futuro com a equipe. Ainda tenho um ano importante pela McLaren Racing e estou realmente ansioso para voltar a correr com eles nesta temporada.” - comemorou o espanhol na sua conta oficial no Twitter. Carlos Sainz, de 25 anos terá como companheiro na Ferrari o monegasco Charles Leclerc, de 22 anos.

A McLaren não perdeu tempo e também divulgou nesta quinta-feira (14) o substituto de Sainz no ano que vem: será o piloto australiano Daniel Ricciardo, atualmente na Renault. Ricciardo será parceiro do britânico Lando Norris na equipe inglesa.

“Estou muito grato pelo meu tempo com @renaultf1team e a maneira como fui aceito na equipe. Mas ainda não terminamos e mal posso esperar para voltar à grade este ano. Meu próximo capítulo ainda não chegou, então vamos terminar, obrigado”, expressou o australiano em sua conta pessoal no Twitter.