GP de Silverstone anuncia prova de Fórmula 1

O diretor-geral do autódromo de Silverstone (Inglaterra), Stuart Prongle, anunciou nesta sexta (15) que chegou a um acordo com os organizadores da Fórmula 1 para realizarem duas provas com portões fechados durante o verão da Europa.

Segundo o dirigente, as provas ainda terão que ser aprovadas pelo Governo. “Nossa prioridade é a segurança de todos os envolvidos e a conformidade explícita com as regulações referentes à covid-19”.

Os administradores do autódromo britânico não são os primeiros a anunciarem a intenção de realizar uma prova de Fórmula 1 na Europa. No dia 7 demaio, os organizadores do GP de Monza (Itália) anunciaram nque a prova será realizada na data inicialmente programada (6 de setembro) e com a presença de público.