Inter prorroga contratos de Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel

O Internacional prorrogou até 31 de dezembro de 2021 os contratos do meia-atacante Thiago Galhardo e do volante Rodrigo Lindoso, e propôs à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a extensão do vínculo com o lateral-esquerdo Uendel, também até o final do ano que vem. O anúncio foi feito no início da tarde de hoje (25) por meio de nota oficial. Na semana passada, o Colorado já havia renovado com o meio-campista Bruno Praxedes, o meia Johnny e o zagueiro Roberto.

Em nota oficial, o diretor de futebol Rodrigo Caetano explicou que diante da indefinição do calendário devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) optou como estratégia estender os contratos, cujos términos ocorreriam em dezembro deste ano.

“Por conta disso, alguns jogadores já tinham uma renovação automática e estamos antecipando isso sem qualquer tipo de impacto no nosso fluxo de caixa. “ É apenas uma prorrogação do vínculo mantendo todas as bases atuais para os atletas Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel. (...) O que fizemos foi antecipar esse período. Sobre o Uendel já era algo previsto em 2019 quando houve interesse de outros clubes. Assim, trabalhamos para a manutenção do nosso elenco”, ressaltou Caetano.

Os jogadores também revelaram sua satisfação com a decisão da diretoria. Galhardo, um dos artilheiros do clube este ano, comemorou. “Feliz pelo momento, pela prorrogação, é uma coisa que eu desejava aqui no Inter. Isso me deixa muito feliz, espero que os jogos possam voltar em breve e eu possa continuar ajudando a equipe da melhor maneira possível”.

No Colorado desde 2019, o maranhense Lindoso, de 30 anos, revelou: “minha intenção sempre foi continuar aqui”.

O lateral esquerdo Uendel, cujo contrato já passou por duas prorrogações, agradeceu à torcida, aos colegas de equipe e destacou: “para mim é um dia especial. Me sinto muito honrado e grato em estender mais um ano de contrato, o Clube já faz parte da minha vida e da minha família, somos muito felizes aqui.

O time do Inter vem participando de trabalhos individuais em campo, respeitando o distanciamento social. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) estuda a possibilidade de o Gauchão ser retomado entre a segunda quinzena de julho ou no início de agosto. O estado do Rio Grande do Sul é um dos menos impactados no país pela covid-19. Até ontem (24), registrava 6.470 casos confirmados, e 180 óbitos.