Lateral brasileiro Renan Lodi testa positivo para coronavírus

O lateral brasileiro Renan Lodi, da seleção brasileira e do Atlético de Madri (Espanha), testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), publicou nesta sexta (8) o jornal espanhol Marca.

O brasileiro, que realizou o teste na última quarta, está assintomático e realiza isolamento social em sua casa. O lateral realizará um novo teste quando o médico do clube decidir, e, tendo o resultado negativo, poderá se juntar aos treinos individuais que o elenco do Atlético inicia no próximo sábado.

Além de Lodi, outros nove jogadores da equipe espanhola testaram positivo para o novo coronavírus.

O teste do brasileiro foi realizada alguns dias após a La Liga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol) anunciar que os clubes das duas principais divisões da Espanha voltariam aos treinos seguindo um protocolo firmado entre as autoridades esportivas e de saúde do país.

Renan Lodi, de 22 anos, é uma das novas caras da seleção brasileira, tendo sido convocado pela primeira vez pelo técnico Tite no final de 2019 após boas atuações pelo time espanhol.