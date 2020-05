Santos tenta explicar corte de 70% do salário de jogadores

O Santos desmentiu por nota que tenha cortado 70% dos vencimentos do elenco profissional. “Ainda não houve desfecho nas negociações de redução salarial com os atletas, e que, independentemente deste fato, optou por tomar a decisão de efetuar o pagamento parcial de seus respectivos salários referentes ao mês de abril, sob a mesma política adotada para todos os demais funcionários do clube. As negociações com os atletas seguirão em andamento, com o intuito de encontrar um denominador comum entre as partes”, diz o clube em comunicado emitido nesta quinta (14).

O time da Vila Belmiro também diz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), tem feito o possível para atender todo o quadro de funcionários, inclusive terceirizados e fornecedores da equipe: “Mesmo em estado de calamidade pública e com importantes receitas suspensas, aproximadamente 60% dos funcionários receberam seus salários integralmente”.

A explicação não convenceu os jogadores, que não escondem a insatisfação. Vários deles publicaram, nas redes sociais, a posição do Sindicato dos Atletas de Futebol do Município de São Paulo (SIAFMSP): “Embora tenham negociado um valor de desconto com a direção [30% de seus salários] justamente por compreender a triste e atípica situação, a diretoria, na figura de seu presidente, não apenas não honrou com o combinado, descontando absurdos 70% dos vencimentos”, diz a nota do sindicato, que não abrange os jogadores santistas por ser de outra cidade. “É inadmissível que os atletas passem por esta situação ou qualquer outra semelhante, seja no município de São Paulo ou em outros, no masculino ou no feminino”, reitera a publicação do SIAFSM.