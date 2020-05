Sindicato diz que retorno de futebol no Rio é precoce

Em nota oficial publicada nesta segunda (11), o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) posicionou-se em relação ao retorno do futebol. O documento é uma espécie de resposta ao documento lançado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, assinado por 12 clubes, menos Botafogo e Fluminense, na última sexta (8).

A nota emitida pela entidade presidida por Alfredo Sampaio diz entender as dificuldades enfrentadas no cenário econômico mundial pelos clubes, mas se coloca em favor da segurança e pela vida: “Avalia [o sindictato] como mais seguro a continuidade por, pelo menos mais dez dias, o período de isolamento social, sem treinos e sem jogos, levando-se em conta os números crescentes dos casos de covid-19 e os óbitos no estado do Rio, além das orientações de órgão de saúde municipal, estadual e federal”.

Confira abaixo a íntegra da nota:

“Em virtude da manifestação oficial de 12 clubes do futebol carioca, por meio de nota da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), publicada nesta sexta-feira dia 8 de maio, o Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) esclarece que: entende as dificuldades enfrentadas no cenário econômico mundial, que também afetaram em cheio o futebol, não diferente de outros setores. Todavia se coloca em favor da segurança e pela vida. Avalia como mais seguro a continuidade por, pelo menos mais dez dias, o período de isolamento social, sem treinos e sem jogos, levando-se em conta os números crescentes dos casos de covid-19 e os óbitos no estado do Rio, além das orientações de órgãos de saúde municipal, estadual e federal. Desta forma, por maior que seja o aparato e existam medidas de segurança, o risco de disseminação é comprovadamente menor, segundo as autoridades sanitárias. A nota da Ferj foi publicada no mesmo dia em que tomamos conhecimento que o Estado do Rio superou o de São Paulo em número de mortos; e logo após a divulgação dos resultados de exames que revelaram alto número de funcionários de clubes do Rio contaminados com a covid-19. O Sindicato vai aguardar o posicionamento do governo municipal e estadual, e também vai escutar, por meio dos capitães dos clubes, a opinião dos atletas. Com este comunicado reforçamos nossa conduta, que vem sendo mantida desde o início da pandemia, de apenas tomar decisões baseadas nos órgãos de saúde competentes”.