Times ingleses aprovam retorno de treinos coletivos

O futebol da Inglaterra deu mais um passo para o retorno após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), pois nesta quarta (27) a Premier League (liga de futebol profissional do país) anunciou que foi decidido de forma unânime o retorno dos treinos coletivos.

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais da liga inglesa, as equipes “votaram por unanimidade a retomada dos treinos coletivos, dando mais um passo em direção ao reinício da temporada da Premier League, quando for seguro fazê-lo. As equipes agora podem treinar em grupo e realizar disputas, minimizando qualquer contato próximo desnecessário. A prioridade da Premier League é a saúde e o bem-estar de todos os participantes”.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so



Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4 — Premier League (@premierleague) May 27, 2020

A liga inglesa também afirmou que estão sendo seguidos protocolos médicos rigorosos para garantir que os centros de treinamento sejam seguros. Desta forma, serão realizados testes em jogadores e funcionários de clubes duas vezes por semana.

Porém, mesmo com este anúncio, ainda não há a definição de uma data para o reinício das competições.

Fim das competições femininas

Se o futebol masculino caminha para o retorno na Inglaterra, a temporada do futebol feminino chegou ao final. Na última segunda (26), a Football Association (Federação de Futebol da Inglaterra) anunciou que decidiu encerrar a temporada 2019/2020 da Superliga Feminina e do Campeonato Feminino por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).