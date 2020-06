Campeonato Português está de volta nesta quarta-feira com dois jogos

Suspenso desde o dia 13 de março, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Campeonato Português recomeça nesta quarta-feira (3). Seguindo os protocolos de segurança do país, todas as partidas da 25° rodada vão acontecer sem a presença público. "“Vai ser diferente entrar num jogo oficial sem público. É como os condimentos que faltam numa boa salada, mas se temos fome, temos que a comer na mesma. Temos fome de voltar a jogar e de ganhar, de conquistar títulos. É com essa fome que temos de ir lá para dentro", disse o técnico do Porto, Sergio Conceição, na volta às coletivas de imprensa no Estádio do Dragão.

Dois jogos serão realizados hoje - Portimonense x Gil Vicente, às 15h (horário de Brasília), no Municipal de Portimão, e Famalicão x Porto, às 17h15m (horário de Brasília), no Municipal 22 de junho. Outros setes confrontos acontecerão até domingo (todas no horário de Brasília):

Quinta-feira (4)

Marítimo x Vitória de Setúbal – 15h – Estádio do Marítimo

Benfica x Tondela – 15h15m – Estádio da Luz

Vitória de Guimarães x Sporting – 17h15m - Estádio Dom Afonso Henriques

Sexta-feira (5)

Santa Clara x Braga – 15h – Estádio São Miguel

Desportivo Aves x Belenenses – 17h15m - Estádio CD Alves

Sábado(6)

Boavista x Moreirense – 17h15m – Estádio Bessa Século XXI

Domingo (7)

Rio Ave x Paços de Ferreira – 17h - Estádio dos Arcos

O Porto lidera com 60 pontos na tabela, seguido do Benfica, que soma 59. Faltam dez rodadas para o fim do campeonato e as equipes não se enfrentam mais.