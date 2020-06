Covid-19: circuito mundial de rugby sevens é encerrado precocemente

A temporada 2019/2020 do circuito mundial de rugby sevens foi encerrada precocemente nesta terça-feira (30), pela World Rugby (WR), entidade máxima da modalidade, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Em nota oficial, a WR declarou campeãs as seleções masculina e feminina de rugby sevens da Nova Zelândia. De acordo com a nota, não haverá rebaixamentos nesta temporada, e desta forma, a seleção brasileira feminina - também conhecida como Yaras, classificadas em 12º lugar - seguirá na próxima edição do circuito mundial da modalidade. Já o time masculino do Brasil - os Tupis - perderam todos os jogos nesta temporada, e na próxima terão que brigar na divisão de acesso, a Challenger Series.

O anúncio do encerramento antecipado do circuito mundial de rugby sevens ocorre após o cancelamento, ocorrido em março, de várias etapas, em virtude da pandemia. Na disputa masculina, foram suspensos quatro dos dez torneios previstos no calendário. Entre eles, os programados para acontecer em Londres (Reino Unido), Paris (França), Singapura e Hong Kong. Em relação ao feminino, três das oito competições também foram extintas em março: Hong Kong, Langford (Canadá) e Paris.

“A decisão segue um diálogo detalhado e construtivo com as equipes anfitriãs e participantes, e foi tomada com a saúde e o bem-estar da comunidade de rugby e do público em geral como prioridade máxima, e de acordo com os conselhos relevantes do governo nacional e das autoridades de saúde pública”, diz a nota a WR.

O presidente do World Rugby, Bill Beaumont, aproveitou para parabenizar os campeões.

“Embora seja muito decepcionante para jogadores, fãs, organizadores e todos os envolvidos ter que cancelar esses eventos devido à pandemia global da covid-19, à saúde, o bem-estar da comunidade de rugby e da sociedade em geral permanecem a prioridade número um (…) Parabéns à Nova Zelândia por ter conquistado os títulos da série feminina e masculina após suas performances notáveis e consistentes antes do início da pandemia”.