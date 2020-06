Covid-19: Jean, do Cruzeiro, testa positivo e inicia isolamento social

O volante Jean, do Cruzeiro, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Em nota oficial, o clube mineiro esclareceu que o jogador está assintomático e já iniciou o período de isolamento social em casa. O atleta foi liberado do treinamento do elenco, realizado hoje (3), no CT Toca da Raposa II, em Belo Horizonte (MG).

Ainda segundo a nota oficial, as atividades foram mantidas no CT pois não houve contato direto de Jean com os outros jogadores do grupo.

"Jean, como os demais atletas, seguem o protocolo de segurança implantado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e não mantém nenhum contato com outros jogadores e membros da comissão técnica durante as atividades no centro de treinamentos do futebol profissional do Cruzeiro".

Em Santa Catarina, outro volante, Ralf, novo reforço do Avaí, se apresentou ontem (2) ao novo clube e já começou a treinar. O resultado do exame para covid-19, realizado na semana passada, deu negativo para o novo coronavírus, mas apresentou anticorpos para a doença. De acordo com o Avaí, Ralf teve contato com a covid-19, na forma assintomática, e já desenvolveu anticorpos. Desta forma, pode trabalhar com o elenco normalmente.