Covid-19: nadador da seleção nos anos 90 está em UTI, em São Paulo

No início deste mês, Edilson Silva, um dos maiores nadadores do estado do Pará, entrou na lista dos infectados pelo novo coronavírus (covid-19). Natural da capital Belém, o atleta master, de 49 anos, foi internado às pressas em um hospital particular de São Paulo (SP). “Ele estava entubado. Mas, ontem (15), o equipamento foi retirado. Segue na UTI, mas evoluindo. Graças a Deus”, relatou a cunhada Cláudia Cunha, à Agência Brasil.

“É importante falarmos que a doença é grave e as pessoas precisam se prevenir e se proteger”, aconselhou Cláudia, que iniciou uma campanha de arrecadação de recursos, entre amigos, em sua conta pessoal no Instagram, para ajudar a pagar os custos com o tratamento médico do atleta.

“O Edilson tem uma microempresa. E, como milhares de pessoas pelo Brasil, infelizmente, está sofrendo bastante nesse período de pandemia. O tratamento está correndo bem. Mas não sabemos quanto tempo pode durar. Por isso, qualquer ajuda é sempre bem-vinda”, conclui a cunhada.

Dentro das piscinas, Edilson integrou a seleção brasileira adulta no Mundial de Palma de Mallorca (Espanha), em 1993. Na ocasião, ficou bem perto de conquistar uma das vagas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Barcelona (Espanha), em 1992.

O nado costa é o estilo favorito do atleta. Foi nele que o paraense faturou, entre outras conquistas, duas medalhas de bronze, uma nos 50 metros e outra na prova dos 100 m no Mundial Master de 2012, na categoria entre 40 e 44 anos.

Em 2009, o nadador competiu o Campeonato Americano de Natação, pela equipe da Universidade de Indiana (Estados Unidos), onde estudou. O paraense conquistou o ouro nas provas de 50 m e 100 m costas, além de um bronze nos 50 m borboleta. Por equipes, o nadador também coleciona triunfos: o ouro nos 4 por 50 m medley e nos 40 por 100 m medley, com o recorde mundial da época. Durante a carreira, ele já bateu mais de dez recordes sul-americanos, 13 recordes brasileiros e quatro recordes norte-americanos.