Duda Amorim é eleita a melhor defensora da Champions League

A jogadora Eduardo Amorim, mais conhecida como Duda Amorim, da seleção brasileira feminina de handebol, foi eleita hoje (5), pela quarta vez na carreira, a melhor defensora da temporada 2019/20 da Champions League (Liga das Campeãs) da modalidade. O anúncio foi feito pela Federação de Handebol da Europa (EHF, sigla em inglês), por meio de comunicado oficial publicado no site da entidade. Esta é a segunda vez seguida que Duda Amorim, como é mais conhecida, é escolhida como melhor defensora.

“Estou muito feliz com essa nomeação. E muito agradecida de ter recebido tantos votos! Essa conquista serve de motivação pra começar mais uma temporada”, revelou a atleta catarinense, à Agência Brasil.

Duda Amorim defende o time húngaro Gyory Eto KC, desde 2009. A brasileira recebeu 11.029 votos na eleição realizada no site da EHF.

Além de ter feito parte da seleção do continente europeu nos anos de 2016, 2017, 2019 e 2020, Duda coleciona várias outras conquistas expressivas. Entre elas, a defensora foi escolhida a melhor jogadora do mundo em 2014, conquistou cinco troféus da Champions League, e também fafturou o título mundial com a seleção brasileira em 2013.

Vale destacar que a votação desse ano ocorreu mesmo sem a Champions League ter sido finalizada. Os jogos eliminatórios foram adiados para o final do ano, e as novas datas ainda não foram definidas. Existe a possibilidade das quartas de final serem canceladas, com o torneio indo direto para a disputa do “Final Four”, já confirmado para os dias 5 e 6 de setembro. A fase final ocorreria com as quatro melhores equipes da primeira fase: Metz, Esbjerg, Györi e Brest Bretagne.