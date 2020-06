Federação adia todos os jogos da quarta rodada do Campeonato Carioca

Um novo adiamento de partidas do do Campeonato Carioca foi anunciado na noite de ontem (21) pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Por meio de nota oficial, a entidade postergou todas as partidas da quarta rodada para a próxima sexta-feira (26) e sábado (27). A alteração vale para os quatro confrontos, sendo que dois deles estavam marcados inicialmente para esta quarta (24) e quinta-feira (25), respectivamente Vasco x Macaé, e Madureira x Resende.

De acordo com a Ferj, a decisão de adiar os jogos cumpre as determinações do decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que proíbe competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho.

“Considerando que o Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 47.539 de 20 de junho de 2020, alterou parcialmente o Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 47.488 de 02 de junho de 2020, para determinar, em síntese, a suspensão das competições desportivas com portões fechados até o dia 25/06/2020”, diz a resolução da entidade, assinada pelo Diretor do Departamento de Competições da Ferj, Marcelo Vianna.

A Ferj ainda não divulgou a tabela atualizada, com as definições das novas datas e horários das partidas. Nem mesmo esclareceu se haverá uma concessão para o jogos entre Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda para não acontecerem nos dias 26 e 27, tendo em vista o impasse gerado por Fluminense e Botafogo, contrários ao retorno imediato do campeonato estadual, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os dois clubes discordaram da retomada do Carioca na semana passada, aprovada em reunião do Conselho Arbitral da Ferj na última terça (16). Representantes das 12 equipes que disputam o campeonato e da Ferj votaram a favor do reinício na última quinta (18). O imbróglio chegou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deverá se posicionar nos próximos dias.

Possível reviravolta

A resolução da Ferj também abre a possibilidade de antecipação dos jogos da quarta rodada, se houver nova flexibilização do decreto municipal. Desta forma, o clube mandante pode solicitar a antecipação do jogo, caso entre em acordo com a emissora detentora dos direitos de transmissão.

“Em havendo flexibilização do Decreto Municipal nº 47.539/20 o clube mandante, que assim desejar, poderá antecipar sua partida válida pela quarta rodada da Taça Rio de Campeonato Carioca, caso sejam atendidos todos os procedimentos de segurança de necessários à realização do jogo e haja entendimento com a emissora detentora dos direitos de transmissão quanto a data e horário.”

No último sábado, o prefeito Marcelo Crivella justificou a necessidade do decreto apenas para que os protocolos de vigilância sanitária, apresentados pela federação, fossem adaptados aos prefeitura, e para que houvesse fiscalização. Porém, a resolução assinada pelo diretor da Ferj, Marcelo Vianna, afirma que medidas de segurança sanitária elaboradas pela Ferj foram aprovadas pelas autoridades públicas de saúde.

“Considerando que o Protocolo Jogo Seguro (fase 2), aprovado por todas as autoridades de Saúde Estadual e Municipal, não sofreu nenhuma alteração à luz das ciências médicas.”

Mudança na 5ª rodada

A Ferj não confirmou as datas dos jogos da quinta rodada do Campeonato Estadual. O jogo entre Flamengo x Boavista estava programado para a próxima quarta (24), no Maracanã, mas também sofreu alteração.

“Considerando que as partidas a serem disputadas pela 5ª e última rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca devem acontecer, preferencialmente, de forma simultânea nos termos do disposto no REC [Regulamento Específico da Competição] (...) As partidas da 5ª rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca serão publicadas na forma dos regulamentos, obedecido o intervalo regulamentar entre elas.”

O Flamengo foi o primeiro a entrar em campo, na última quinta (18), no Maracanã, na reabertura do Campeonato Estadual, após paralisação de mais de três meses, por conta da pandemia. A equipe rubro-negra venceu o Bangu por 3 a 0. No dia seguinte, Portuguesa e Boavista também se enfrentaram no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte da capital, e o jogo terminou em 0 a 0. Ambas as partidas foram válidas pela quarta rodada do Carioca.