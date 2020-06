Judô tem 28 atletas em delegação do COB que treinará em Portugal

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) indicou 28 atletas para integrar a delegação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que realizará treinos na Europa no segundo semestre. Os judocas ficarão em Portugal entre julho e agosto, inicialmente concentrados no Centro de Treinamento da cidade de Rio Maior, sem contato com pessoas de fora do grupo, e depois irão para a cidade de Coimbra, para atividades com a seleção portuguesa de judô.

O objetivo do COB é viabilizar a preparação de atletas que estejam na corrida para a Olimpíada de Tóquio (Japão), no ano que vem. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). As restrições de segurança atualmente impostas, devido ao enfrentamento da pandemia, têm dificultado os treinamentos dos brasileiros em diferentes modalidades. Um delas, o próprio judô, cuja prática exige contato físico constante.

"A gente está atravessando um momento bastante difícil e, com certeza, a saída dos atletas desse ambiente para um ambiente em que eles se sintam melhor, que possam realmente se movimentar e treinar, será extremamente salutar nesse período de reinício das atividades de atleta", descreveu Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento da CBJ, em entrevista ao site oficial da entidade. "Teremos a quase totalidade dos principais judocas do Brasil nessa missão e um planejamento de treino muito cauteloso e gradual para que esse retorno após três meses de confinamento seja seguro", completou.

O grupo terá 14 homens e 14 mulheres, entre judocas que estão na briga olímpica, e também atletas de apoio. Eles puderam escolher entre aceitar ou não a convocação. Nomes como David Moura (categoria acima de 100 kg) e Maria Suellen Altheman (acima de 78 quilos), por exemplo, optaram por não viajar, conforme informado à Agência Brasil pela confederação.

Já a ausência da campeã olímpica Rafaela Silva (até 57 quilos) se dá por ela ainda cumprir suspensão por doping. A medalhista de ouro aguarda julgamento de recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), que neste ano inocentou o nadador Gabriel Santos. Antes do adiamento da Olimpíada, Ney Wilson disse à Agência Brasil que acredita na revisão da pena da judoca carioca.

A previsão é que a delegação brasileira desembarque em Portugal entre 10 e 11 de julho e fique no país até 23 de agosto. Os judocas passarão por exames e testes de identificação de covid-19 antes da viagem e na chegada à Europa, e terão de cumprir exigências de segurança das autoridades portuguesas durante a estadia.

Segundo a CBJ, a programação da viagem está em fase final de planejamento, com reuniões semanais entre representantes da entidade e do COB, da Federação Portuguesa de Judô e do Comitê Olímpico de Portugal. O Brasil tem boas relações esportivas com o país europeu, em estágio mais avançado no enfrentamento à pandemia. Tanto que o país esta na mira do COB como sede da aclimatação brasileira antes da Olimpíada de 2024, em Paris (França).

Confira, abaixo, os atletas convocados para os treinos em Portugal.

Equipe feminina

Nathália Brígida (até 48 kg)

Gabriela Chibana (até 48 kg)

Larissa Pimenta (até 52 kg)

Eleudis Valentim (até 52 kg)

Sarah Menezes (até 52 kg)

Jéssica Pereira (até 57 kg)

Alexia Castilhos (até 63 kg)

Ketleyn Quadros (até 63 kg)

Maria Portela (até 70 kg)

Ellen Santana (até 70 kg)

Mayra Aguiar (até 78 kg)

Samanta Soares (até 78 kg)

Beatriz Souza (acima de 78 kg)

Luiza Cruz (acima de 78 kg)

Equipe masculina

Eric Takabatake (até 60 kg)

Phelipe Pelim (até 60 kg)

Allan Kuwabara (até 60 kg)

Daniel Cargnin (até 66 kg)

Willian Lima (até 66 kg)

Eduardo Katsuhiro (até 73 kg)

David Lima (até 73 kg)

João Pedro Macedo (até 81 kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Victor Penalber (até 81 kg)

Leonardo Gonçalves (até 100 kg)

Rafael Buzacarini (até 100 kg)

Rafael Silva "Baby" (acima de 100 kg)

Thiago Palmini (acima de 100 kg)