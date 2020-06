Liverpool goleia e fica perto de ser campeão inglês, depois de 30 anos

O Liverpool venceu hoje (24) com goleada e somou mais três pontos na tabela, se aproximando ainda mais de quebrar o o jejum de 30 anos sem o título do Campeonato Inglês. Os Reds venceram o Crystal Palace, por 4 a 0, no Anfield Road, pela 31ª rodada da Premier League. Os gols da vitória foram marcados por Arnold, pelo egípcio Salah, pelo brasileiro Fabinho e o senegalês Sadio Mané fechou o placar.

O Manchester City joga amanhã (25) contra o Chelsea. Em caso de empate ou derrota, a taça da Premier League já pode seguir para a cidade dos Beatles.

Antes do começo da partida, os jogadores se ajoelharam no centro do campo para protestar contra o racismo. O confronto teve sabor especial para o volante Fabinho, que completou 50 jogos com a camisa dos Reds. Aos dez minutos do segundo tempo, ele arriscou um chute de longe e acabou marcando o terceiro gol do duelo.

Com a vitória de hoje (24), o líder Liverpool chegou a 86 pontos e na próxima redada, encara justamente Manchester City, segundo colocado, com 23 pontos a menos que os Reds.