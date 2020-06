Premier League divulga detalhes das primeiras rodadas após suspensão

Dia pode time gritando “É campeão!”. Trata-se do Liverpool, que tem a possibilidade de levar o título inglês na 30ª rodada, faltando oito para serem disputadas. Nesta sexta-feira (5), a Premier League divulgou os detalhes das três primeiras rodadas após a paralisação de mais de três meses, provocada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os primeiros confrontos estão marcados para o , uma -feira. Serão duas partidas válidas pela 28ª rodada, que foram adiadas. Aston Villa e Sheffield em em campo às 14h (horário de Brasília) e, logo depois, às 16h15min, o Manchester City enfrenta o Arsenal. O segundo confronto pode ajudar a definir o campeão da temporada.

Se o Manchester City perder para o Arsenal, o Liverpool só precisará derrotar o Everton para levantar o caneco de campeão inglês pela primeira vez na sua história, após 30 anos disputando a Premier League. Everton e Liverpool jogarão no às 15h, porém ainda não há a confirmação de que a partida será disputada no Goodison Park, casa do Everton, na cidade de Liverpool.

Nesta semana, o técnico Jürgen Klopp declarou, em entrevista à rede de televisão pública BBC, que o clube está ciente de que ainda não é o campeão da temporada. Klopp afirmou que existem 27 pontos para serem jogados e que o Liverpool vai tentar conquistar todos. O técnico avisou também que, caso seja campeão, a celebração do elenco será interna e depois com os torcedores, quando isso for permitido.

Confira os primeiros jogos da Premier League (horário de Brasília):

28ª rodada

, -feira:

14h - Aston Villa x Sheffield (Villa Park)

16h15 - Manchester City x Arsenal (Etihad Stadium)

30ª rodada

, -feira:

14h - Norwich City x Southampton (Carrow Road)

16h15 - Tottenham x Manchester United (Tottenham Hotspur Stadium)

,

08h30 - Watford x Leicester City (Vicarage Road)

11h - Brighton x Arsenal (Amex Stadium)

13h30 - West Ham x Wolverhampton (London Stadium)

15h45 - Bournemouth x Crystal Palace (Vitality Stadium)

,

10h - Newcastle x Sheffield (St. James’ Park)

12h15 - Aston Villa x Chelsea (Villa Park)

15h - Everton x Liverpool (a confirmar)

, -feira

16h - Manchester City x Burnley (Etihad Stadium)

31ª rodada

, ça-feira

14h - Leicester x Brighton (King Power Stadium)

16h15 - Tottenham x West Ham (Tottenham Hotspur Stadium)

, -feira

14h - Manchester United x Sheffield (Old Trafford)

14h - Newcastle United x Aston Villa (St. James’ Park)

14h - Norwich x Everton (Carrow Road)

14h - Wolverhampton x Bournemouth (Molineux Stadium)

16h15 - Liverpool x Crystal Palace (Anfield Road)

, -feira

14h - Burnley x Watford (Turf Moor)

14h - Southampton x Arsenal (St. Mary’s Stadium)

16h15 - Chelsea x Manchester City (Stamford Bridge)

32ª rodada

,

08h30 - Aston Villa x Wolverhampton (Villa Park)

,

10h30 - Watford x Southampton (Vicarage Road)

, -feira

16h - Crystal Palace x Burnley (Selhurst Park)

, ça-feira

16h15 - Brighton x Manchester United (Amex Stadium)

1º de julho, -feira

14h - Bournemouth x Newcastle (Vitality Stadium)

14h - Arsenal x Norwich City (Emirates Stadium)

14h - Everton x Leicester (Goodison Park)

16h15 - West Ham x Chelsea (London Stadium)

, -feira

14h - Sheffield x Tottenham (Bramall Lane)

16h15 - Manchester City x Liverpool (a confirmar)