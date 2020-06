Vigilância Sanitária constata irregularidades em grandes clubes do RJ

A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro realizou na manhâ de hoje (24), fiscalização nos Centros de Treinamentos (CTs) e encontrou irregularidades nas instalações de Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, Madureira e Portuguesa. Os fiscais constataram o descumprimento do protocolo batizado pela prefeitura de “Regras de Ouro”, um conjunto de normas de segurança e prevenção para evitar o contágio pelo novo coronavírus (covid-19). Dos CTs das quatro maiores equipes de futebol do estado do Rio, apenas o do Flamengo estava de acordo com as determinações do protocolo sanitário.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a fiscalização identificou as seguintes irregularidades: ausência de dispensadores de álcool em gel e sabão líquido em lavatórios; falta de álcool em gel nas áreas de acesso e circulação; lixeiras inoperantes e falta de lixeiras com tampas acionadas por pedal; ausência de funcionários de limpeza e inexistência de cartazes informativos sobre o protocolo “Regras de Ouro” para a prevenção da covid-19.

Os fiscais comprovaram ainda a presença de cabine de desinfecção, o que é proibido em locais de treinos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu parecer afirmando não reconhecer eficácia do equipamento na prevenção à covid-19

A Prefeitura esclareceu que os clubes têm prazos para se adequarem aos protocolos sanitários, porém não divulgou a data limite, apenas disse que haverá uma nova fiscalização “para verificar se os ajustes foram feitos’.

A inspeção estava prevista em decreto municipal, publicado no Diário Oficial no último sábado (20), que suspendeu as competições esportivas até 25 de junho. Já os clubes com estruturas físicas em qualquer outra parte do estado – América, Boavista, Cabofriense, Macaé, Nova Iguaçu, Resende e Volta Redonda - deverão apresentar relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente.

Os próximos jogos pelo Campeonato Carioca serão disputados no próximo domingo (28), de acordo com a tabela divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Serão quatro confrontos válidos pela quarta rodada da Taça Rio (segundo turno): Botafogo x Cabofriense, Fluminense x Volta Redonda, Vasco x Macaé e Madureira x Resende.