Atlético-MG anuncia o retorno do lateral Mariano, ex-Galatasaray

O lateral-direito Mariano é o mais novo reforço do Atlético MIneiro. O anúncio do retorno do jogador que estava no Galatasaray, da Turquia, foi feito na noite de ontem (29), logo após a goleada por 4 a 0 do Galo sobre o Patrocinense, pelo campeonato MIneiro. Mariano vestiu a camisa do time turco nos último três anos. Após o término do contrato com a equipe europeia, o presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, comunicou o fechamento de acordo com o atleta com uma publicação no Twitter ..

Estamos montando um time forte para brigar por títulos. Isso incomoda muito, mas precisamos pensar exclusivamente no Galo. E vem mais um grande reforço: seja bem-vindo, Mariano! #AquiÉGalo — Sergio Sette Camara (@camara_sette) July 30, 2020

Esta é a segunda passagem do jogador pelo Galo. Na primeira, certamente, ele não deixou saudades. Em 2008 o lateral teve seu contrato rescindido por indisciplina, após ficar poucos meses no clube. Desta vez, Mariano, de 34 anos, terá que disputar posição com jogadores mais jovens que já estão no elenco atleticano, Guga e Maílton.

A carreira do lateral-direito alavancou logo após a saída da equipe mineira. Pelo Fluminense, em 2010, teve papel de destaque na campanha do título de campeão Brasileiro conquistado pelo clube carioca.

Com boas atuações pelo Tricolor, o pernambucano da cidade de São João despertou interesse dos europeus. No Velho Continente, em 2012, a primeira parada foi na França. Pelo Bordeaux conquistou a Copa da França na temporada 2012/2013.

Em 2015 deixou a equipe francesa para desembarcar na Espanha. O desafio foi o Sevilla, clube em trabalhou com o atual técnico do Atlético-MG, o argentino Jorge Sampaoli. Na equipe espanhola levantou a taça da Liga Europa 2015/2016.

Da Espanha o lateral seguiu para Turquia. Sua passagem pelo Galatasaray ficou marcada pelo bicampeonato Turco (2017/2018 e 2018/2019), além das conquistas da Copa da Turquia (2018/2019) e da Supercopa da Turquia (2019). Pelo Twitter o Galatasaray aproveitou para agradecer aos serviços prestados pelo jogador.

Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.



Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano! 👋 🇧🇷 pic.twitter.com/eZX2hhd7Ap — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 22, 2020

Além do Galo, em Minas Gerais Mariano teve passagens pelo Cruzeiro, Ipatinga e Tombense. Em São Paulo jogou pelo Guarani, clube que revelou o jogador.