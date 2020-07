Botafogo anuncia contratação do atacante marfinense Salomon Kalou

No final da tarde desta quinta (9), o Botafogo anunciou, através de seus perfis nas redes sociais, a contratação do atacante Salomon Kalou, de 34 anos e nascido na Costa do Marfim. O acordo é até o final da temporada de 2021. O atleta é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana.

Para comemorar o acerto com o jogador, o alvinegro carioca publicou um vídeo com alguns lances do atleta no futebol europeu e elefantes (símbolos da seleção nacional do atleta). O próprio Kalou deixou uma mensagem aos torcedores: “Muito orgulho de ser Botafogo. Put Fire”.

Em um acordo parecido com o formalizado com o japonês Honda, o jogador receberá um valor mensal fixo e quantias variáveis, que dependerão do sucesso em ações de marketing.

Essa será a primeira experiência do atacante no futebol brasileiro. Ele passou a maior parte da carreira na Europa. O começo da passagem pelo Velho Continente foi no Feyenoord (Holanda) e o melhor momento ocorreu no Chelsea (Inglaterra), com o título da Liga dos Campeões em 2012. Depois passou por França e Alemanha, onde estava no Hertha Berlin desde 2014. Kalou tem também duas participações em Copas do Mundo no currículo, em 2010 e 2014.